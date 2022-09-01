تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي في طوخ.. نجاة الحفيدة ومصرع الأب وابنه

شيّع أهالي قرية تلبنت القصير، التابعة إلى مركز ومدينة طنطا، جثمان أب وابنه لقيا مصرعهما في حادث سير، على طريق «القاهرة - بنها» الحر، بنطاق مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، خلال عودتهما من تقديم أوراق حفيدته، في إحدى الجامعات بالقاهرة.

الحزن يسيطر على القرية

وشُيّع جثمان الأب ويدعى جمال صبرة، 68 عاما، وابنه «عماد»، 45 عاما، مقيمين بقرية تلبنت القصير، بمركز طنطا، صباح اليوم الخميس، بعد أداء صلاة الجنازة عليهما في أحد المساجد، بمشاركة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، ودُفن جثمان الأب وابنه في مقابر العائلة بمسقط رأسهما، وسط حالة من الحزن بسبب تلك الصدمة الموجعة التي أصابت أهل القرية.

انفجار إطار السيارة

وأسفرت التحريات والمعاينة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية ، أن الأب وابنه كان برفقتهما، الطالبة حفيدة الأول، وابنه الثاني، وأثناء عودتهم جميعا من القاهرة، بعد إنهاء اوراق التقديم في إحدي الجامعات، وخلال سيرهم مستقلين سيارتهم الملاكي على طريق القاهرة - بنها الحر، بنطاق مدينة طوخ، إحدى مدن محافظة القليوبية، انفجر إطار السيارة، ما أدى عن اختلال عجلة القيادة في يد الابن، وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع الأب وابنه وإصابة الطالبة الجامعية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى طوخ، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة ملابسات الحادث، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه والتصريح بالدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث سير على طريق «القاهرة - بنها» الحر، وانقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، وبالانتقال والمعاينة تبين ان مصرع شخصين أحدهما في العقد السابع وابنه في العقد الخامس وإصابة ابنة الثاني في العقد الثاني، وجميعهم مقيمين إحدى قرى مركز طنطا، وكانوا في طريق العودة من القاهرة إلى محل إقامتهم بعد إنهاء أوراق التقديم للمصابة في إحدي الجامعات، وتم رفع حطام الحادث وعودة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.