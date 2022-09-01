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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. نسبة النجاح 88.7%

كتب:

أميرة فكري
10:04 ص | الخميس 01 سبتمبر 2022
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.

إعلان نتيجة الدور الثاني خلال ساعات 

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، خلال ساعات.

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لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 عبر موقع «التربية والتعليم»

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