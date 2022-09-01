وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. نسبة النجاح 88.7%

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.

إعلان نتيجة الدور الثاني خلال ساعات

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، خلال ساعات.