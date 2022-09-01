7 مستشفيات معتمدة للتقرير الطبي الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من المستشفيات المعتمدة للتقرير الطبي الخاص بكارت الخدمات المتكاملة 2022، وذلك للأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المزايا تتمثل في الدمج بالمدارس، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، والجمع بين معاشين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، وتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

المستشفيات المعتمدة للتقرير الطبي

وأوضحت التضامن أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي عبارة عن كارت ذكي، يتم استخدامه للتحويلات النقدية، لافتة إلى أن ذوي الإعاقة لهم الحق في استخدام الكارت للتعرف واثبات الإعاقة، ودرجة الإعاقة ونوعها، وإجراء التحويلات النقدية عليها، مشيرة إلى أن المستشفيات المعتمدة للتقرير الطبي ببطاقة الخدمات تشمل ما يلي:

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- المستشفيات الخاصة.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأوضحت التضامن الاجتماعي أنه يحق لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات بالغة الشدة والشديدة، الاكتفاء بالكشف الوظيفي فقط الذي يتم اجراءه بمكتب التأهيل التابع لمحل إقامة الشخص ذوي الهمم، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، مؤكدة أنه يتم اعفائه من الكشف الطبي المميكن بوزارة الصحة، حيث يتم الاكتفاء بالكشف الوظيفي والتقرير الطبي الذي تم استخراجه من مارس 2019 وحتى الآن.

الفئات المعفاة من الكشف الطبي المميكن بوزارة الصحة

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، إلى أن ذوي الهمم الذين يتم استثنائهم من الكشف الطبي المميكن بوزارة الصحة هم:

- الشلل الدماغي.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

- فقد السمع التام.

- الإعاقات المتعددة.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- كف البصر.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.