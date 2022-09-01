المالية: أداء الاقتصاد المصري جعلنا أكثر جذبا للاستثمارات محليا وعالميا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الأداء الجيد للاقتصاد المصري، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال فى مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير الياباني في القاهرة، أوكا هيروشي، وسايتو هيدينوري، رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانيين، أنّ الدولة حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، معربًا عن تقديره للدور الياباني فى دعم المشروعات التنموية وخاصة تلك التى تستهدف الارتقاء برأس المال البشري وعلى رأسها التعاون الحالي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم؛ على نحو ساعد على تحقيق إنجازات في عدة مسارات مثل: مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأشاد أوكا هيروشي، السفير الياباني في القاهرة، بما شهدته مصر من تقدم ملحوظ فيما يتعلق بميكنة وتطوير بيئة الأعمال، خاصة منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، التي أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي، معربًا عن تقديره لجهود وزارة المالية في تيسير التوسعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات والتواصل مع مجتمع الأعمال بشكل دائم لإزالة المعوقات.

تعزيز الاستثمارات اليابانية

واتفق الجانبان على عقد اجتماع بين وزير المالية وأعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية القائمة وجذب المزيد منها، خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من الجانب الياباني: كازوهيكو شيميزو رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة اليابانية، وأواندا أيومو سكرتير ثان بالقسم الاقتصادي في السفارة اليابانية، ومن وزارة المالية السفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.