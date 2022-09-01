«مصر الخير»: حفر 96 بئرًا لتوفير المياه لأهالي قرية القطراني في مطروح

أجرت مؤسسة «مصر الخير»، زيارة ميدانية على أرض الواقع لعدد 96 بئرا للمياه بقرية القطراني مركز سيدي براني بمحافظة مطروح، بدعم وتمويل البنك الأهلي المصري، استمراراً لجهود توفير المياه للمناطق النائية والمحرومة، وفي إطار حملة «المياه كل الحكاية»، التي أطلقتها المؤسسة.

الحملة تستهدف توصيل المياه لآلاف الأسر

وتستهدف الحملة توصيل المياه النقية لآلاف الأسر في المحافظات النائية، حيث تشمل الحملة محطات تحلية مياه تعمل على توفير المياه النقية لقرى بأكملها وحفر آبار بالمناطق الصحراوية وتركيب وصلات مياه داخل المنازل.

وفي إطار الحملة أجرت المؤسسة زيارة ميدانية لمشروع الأبار الذي قام بتنفيذه البنك الأهلى الشريك الاستراتيجي لـ مؤسسة مصر الخير في قرية القطراني مركز سيدي براني.

المؤسسة تحرص دائمًا على توفير المياه

وقال أيمن أبو غالي، مدير مكتب مصر الخير بمحافظة مطروح، إن المؤسسة انتهت من إنشاء آبار المياه بقرية القطراني مركز سيدي براني بمحافظة مطروح، حيث لايقل عمق البئر الواحد عن 50 مترًا، كما تم تسليم 12 ألف شتلة زيتون كمشروع لأهالى القرية وتم تنفيذ 2 قافلة بيطرية وتنفيذ تدريبات مهارات حياتية وإدارة مشروعات للسيدات المعيلات وتم تسليمهن عدد 15 ماكينة خياطة، إضافة إلى إنشاء مدرسة أولاد يحيي التى تسع حوالى 300 طالب تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي، وأوضح أبو غالي أن تكلفة البئر من 30 إلى 40 ألف جنيه حسب طبيعة الأرض إذا كانت صخرية أو غير صخرية.

كما أكد محمد مجدي، مدير مشروعات المياه بقطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تحرص دائماً على توفير المياه وحفر آبار المياه لأهالي المحافظة ولا يقتصر دورها على ذلك فقط بل تقوم بتوفير المساعدات الغذائية ومشروعات توفير الدخل حيث تقوم في شهر رمضان المبارك بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا .

أهالي القرية يعبرون عن ساعدتهم

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من حفر آبار المياه ستكون في قرية «أبو غليلة»، غرب مركز سيدي براني حيث تم رصد احتياجات الأهالي لبدء أعمال التنفيذ.

من جانبهم أعرب أهالى قرية القطراني عن سعادتهم البالغة بتوفير آبار المياه أمام منازلهم بدلا من المعاناة الشديدة والذهاب إلى مسافات بعيدة للحصول على المياه، وقال الشيخ حويه إدريس يحيى، أحد أهالي القرية إن مؤسسة مصر الخير تبذل جهوداً كبيرة لتوفير المياه للأهالي حيث قامت بإنشاء 96 بئرًا للمياه ولكل أسرة بئر مياه خاص بها، ولايقل عمق البئر عن 50 مترا يتم السحب منه على مدار العام