مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لكليات جامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا الانتهاء من وضع جدول مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، والذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الدراسي 2022 - 2023.

وسيتم إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب الجدد بكليات جامعة المنيا بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالتي الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي، ويبدأ الكشف خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتي الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة المنيا ينتهي 4 أكتوبر

ومواعيد إجراء الكشف الطبي لجميع الكليات بجامعة المنيا تبدأ الأحد 11 سبتمبر لكلية الطب البشري، والاثنين 12 سبتمبر لكليتي الهندسة والصيدلة، والثلاثاء 13 سبتمبر لكليتي الحاسبات والمعلومات والألسن، والأربعاء 14 سبتمبر لكليتي الحقوق وطب الأسنان، والخميس 15 سبتمبر لكلية العلوم، والأحد 18 سبتمبر لكليتي التربية الفنية والفنون الجميلة، والاثنين 19 سبتمبر لكلية التربية بنات، والثلاثاء 20 سبتمبر لكلية التربية بنين ومعهد التمريض، والأربعاء 21 سبتمبر لكلية دار العلوم طالبات، والخميس 22 سبتمبر كلية دار العلوم بنين.

إجراء الكشف للطلاب المتخلفين 5 أكتوبر

وفي يوم الأحد 25 سبتمبر سيتم إدارء الكشف الطبي لطلاب كلية التمريض، والاثنين 26 سبتمبر كلية التربية للطفولة المبكرة، والثلاثاء 27 سبتمبر لكلية السياحة والفنادق، والأربعاء 28 سبتمبر لكلية التربية النوعية، والخميس 29 سبتمبر لكلية الزراعة، والأحد 2 أكتوبر كلية الطب البيطري، والاثنين 3 أكتوبر لكلية الآداب طالبات، والثلاثاء 4 أكتوبر لكلية الآداب طلبة، والأربعاء 5 أكتوبر للمتخلفين عن المواعيد، على أن يتم توقيع الكشف الطبي علي الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة بالجدول داخل الوحدات العلاجية كلا حسب كليته.