خبراء: توقعات بتراجع أسعار النفط في العام المقبل

توقع خبراء ومحللون في أسواق النفط أن تظل الأسعار ثابتة حتى نهاية العام 2022، لكنها ستنخفض بشكل طفيف في عام 2023. بسحب CNBC.

120 دولارًا سعر البرميل

وقفزت أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تراجعت إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الأسابيع الأخيرة، بحسب CNBC.

استقرار الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2022

وقال المحللون، إنهم يتوقعون استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2022، على الرغم من أنهم قالوا إن التأثير المحتمل للركود الاقتصادي لم يتم تسعيره بعد، وفي حالة الركود تميل أسعار النفط إلى الانخفاض مما قد يوفر للمستهلكين بعض الراحة، بحسب CNBC.

انخفاض الأسعار إلى 98 دولارًا للبرميل في 2023

وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في JPMorgan، إن النفط الخام سينخفض ​​إلى متوسط ​​101 دولار للبرميل في النصف الثاني من عام 2022، وتوقعت أن يكون سعر البرميل 98 دولارًا في عام 2023.

وأضافت كانيفا، في حين أننا لا نعتقد أن خطر الركود قد تم تقديره في سعر النفط، فإن هذا الخطر آخذ في الازدياد.

وقال التقرير إن أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في فترات الركود بنسبة 30% إلى 40%.

واردات الغاز الروسي

ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستبدال ثلثي واردات الغاز الروسي بحلول نهاية العام، وتستمر الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي، إن أوبك مستعدة لخفض إنتاج النفط في أي وقت، جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتعامل فيه أوروبا مع تعطل إمدادات الطاقة من روسيا.