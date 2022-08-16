أسعار النفط تواصل تراجعها عالميا.. والبرميل يصل لـ88 دولارا

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 94 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، وانزلقت للجلسة الثالثة على التوالي إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر تقريبًا، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية الضعيفة مخاوف جديدة بشأن تباطؤ عالمي محتمل قد يؤثر بشدة على الطلب على الطاقة.

خفض معدلات الإقراض الرئيسية لدعم الطلب

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 88 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، وتباطأ نشاط المصانع والتجزئة في الصين بشكل غير متوقع في يوليو، ما دفع البنك المركزي إلى خفض معدلات الإقراض الرئيسية لدعم الطلب.

أكبر انخفاض شهري له على الإطلاق

في الولايات المتحدة، سجل مؤشر إمباير ستيت لولاية نيويورك ثاني أكبر انخفاض شهري له على الإطلاق في أغسطس، كما أثرت احتمالية زيادة صادرات النفط الإيرانية على الأسعار حيث استجابت إيران لمقترح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ودعت الولايات المتحدة إلى إظهار «نهج واقعي ومرونة» لحل القضايا.

تداول خام برنت عند 101.42 دولار أمريكي

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع تداول خام برنت عند 101.42 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، ونقدّر أنّه سيتم التداول عند 113.00 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم بنهاية العام الماضي، مع تعافي الإنتاج العالمي من تداعيات جائحة كورونا، وارتفع إنتاج النفط العالمي بنحو 1.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 88.454 مليون برميل يوميًا في 2021، مقارنة مع 87.329 مليون برميل يوميًا العام السابق له (2020).