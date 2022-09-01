«التعليم» تحدد ضوابط التقدم بتظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع «التظلم» بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع «التظلم»، بدءًا من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني، والطالب الذي أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

150 جنيهًا رسوم الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها 150 جنيها لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع، وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها، وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة «البابل شيت»، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب «إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر»، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

يذكر أنّ 83 ألفا و256 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات الاطلاع «التظلم» من نتيجة الدور الأول، واستحق منهم 16 طالبًا زيادة في الدرجات حتى الآن وذلك نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة، ويستمر العمل في تظلمات الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات.