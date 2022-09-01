«أستاذ مناخ»: ذوبان الجليد مستمر رغم الجهود الدولية للحد من آثاره

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنّ الدراسات المعنية بالكوارث الناجمة عن انهيار الجليد جاءت متأخرة، لافتًا إلى أن أبرز تداعيات تغير المناخ هو ارتفاع درجة حرارة الأرض بالكامل، متضمنة القطبين والمناطق الإستوائية والمدارية ومناطق العروض الوسطى وكل المناطق.

ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الجليد بالقطبين

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل درجة سيترتب عليه ذوبان الجليد بالقطبين، كاشفًا عن انهيار جزء من القطب الجنوبي قبل 4 أشهر، وهو ما سيزداد خلال الفترة المقبلة نتيجة ظاهرة «الألبيدو»، وهي انعكاس درجات الحرارة على الأجسام، ويختلف الأمر من جسم إلى أخر، منوهًا بأن الأجسام السوداء تمتص الحرارة أما الأجسام ذات الألوان البيضاء تعكس أشعة الشمس.

مخطر ذوبان الجليد

وكشف أستاذ المناخ عن المخاطر المترتبة على ذوبان الجليد من بينها، ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وهو ما ينتج عنه إغراق المدن وجزر ودول، إضافة إلى الفيضانات والأعاصير، منوهًا بأن الأعاصير تتكون نتيجة لارتفاع درجة حرارة المياه عند 27 درجة مئوية ونتيجة ضغط منخفض جوي كبير.

ذوبان الجليد مستمر رغم الجهود الدولية

وأوضح قطب أنه على الرغم من الجهود الدولية التي ترمي إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجة ونصف، إلا أن ذوبان الجليد سيستمر نتيجة استخدام الوقود الأحفوري كونه الأقل سعرًا مقارنة بالطاقة النظيفة والمتجددة مرتفعة الثمن، لافتًا إلى دور الزيادة السكانية بالعالم في تفاقم المشكلة.