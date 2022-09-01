ماكرون: العالم يتعرض حاليا لتقلبات حادة وعلينا التحلي بالمسؤولية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم يتعرض لتقلبات كبيرة، وبالتالي يجب خدمة الفرنسيين بشكل أكثر فعالية ويجب على الجميع التحلي بالمسؤولية.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته بشأن سياسة بلاده الخارجية: «نرى نزاعات طويلة الأمد وتضاعف الأزمات، لا سيما مع عودة الحرب على الساحة الدولية، وهذا الحدث ليس معزولا عن العالم».

ماكرون: يجب أن ننجح في الخروج من براثن الفقر المدقع

وأوضح أنّ العالم الذي نعيش فيه اليوم يشهد تطوراتٍ خطيرة، يجب أن ننجح في الخروج من براثن الفقر المدقع، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ونشر المعرفة، فلم يسبق للبشر أن استحدثوا لقاحًا خلال سنة، وتعميمه وتوزيعه على بني البشر، مشيرا إلى أنّ ذلك حدث بفضل الاتصال بين الدول والتكنولوجيا.

وتابع: «هذا الاتصال بين الدول يخدم التكنولوجيا ونشر المعرفة ويسمح بتعزيز الضمير المشترك والرأي العام العالمي، لكن للأسف على الرغم من تفاؤلي بتوجه العالم اليوم، لا يمكن أن ننكر أننا نعيش واقعا متناقضا فيه مفارقة، ما يحصل في الساحة الوطنية متصل تماما بالساحة الدولية».

الرئيس الفرنسي: كورونا أودت بـ78 مليون نسمة في براثن الفقر

وأكد: «مشاكلنا اليوم تكتسي بطابع عالمي لا سابق له، والعالم يشهد شروخًا عدة متفاقمة وهذا أكبر تحدٍ نواجهه اليوم، وما يزيد الطين بلة هو الحرب في أوكرانيا.. والجائحة جمدت مختلف سلاسل الإنتاج ومختلف اقتصادات الدول، هذه الجائحة أودت بـ78 مليون نسمة في براثن الفقر وعززت الشروخ إضافة إلى ذلك الأزمات في تشاد وباكستان».