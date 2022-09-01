البنوك المصرية تدعم المبادرات الحكومية وتشارك بمعرض «أهلاً مدارس»

انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، تحرص البنوك المصرية على المشاركة بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين، بما يحقق أيضاً أهداف الشمول المالي للدولة.

وكشف بيان صادر عن بنك QNB الأهلي مشاركته بمعرض «أهلا مدارس»، بهدف توفير باقة من خدمات الدفع الإلكتروني لأبناءنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

المشاركة في أهلاً مدارس تدعم خطط الشمول المالي

فيما أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، على أنَّ المشاركة بفعاليات معرض «أهلا مدارس» تعكس حرص مصرفه على تعزيز الثقافة المصرفية ودمج المواطنين بالاقتصاد الرسمي، بما يحقق أهداف الشمول المالي للدولة.

وتابع «بدير»: «تدعم البنوك المحلية خطط الدولة والبنك المركزي المصري في ملف الشمول المالي، بإطلاق الخدمات المصرفية الرقمية ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع، والحرص على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء عبر المشاركة بالمعارض والفعاليات القومية».

قسم خاص بالمعرض للحاسب الآلي والمنتجات الرقمية

يشار إلى وجود قسم خاص بالمعرض للحاسب الآلي والمنتجات الرقمية التي تساعد طلاب المدارس على تحصيل دروسهم، وتساهم البنوك المحلية في تيسير ذلك بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية بين صغار السن.

كما تسهل البنوك على العارضين الحصول على التدريب اللازم والدعم الفني «بدون مقابل»، وإتاحة مراكز للدعم الفني والتقني والتدريب، وتزويدهم بماكينات دفع إلكتروني بأسعار تنافسية، مع فتح حسابات نشاط اقتصادي لهم بالمجان خلال فترة المعرض.

ويتيح بنك «كيو إن بي» العديد من الخدمات المصرفية بمعرض أهلاً مدارس في مجال التحصيل الإلكتروني وقبول بطاقات «ميزة»، و«ماستركارد»، و«فيزا»، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وQRCODE عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS، بجانب خدمات مصرفية أخرى، من بينها الآتي:

- فتح مختلف الحسابات مجاناً للأفراد داخل المعرض، وبدون حد أدنى خلال فعاليات الشمول المالي، برعاية البنك المركزي المصري.

- توفير باقات مصرفية مجانية تخدم الاحتياجات المتنوعة للعملاء وشرائح عمرية مختلفة، وخصومات تصل إلى 50% على مصاريف الإصدار، وباقات لأصحاب المعاشات.

- إصدار بطاقات ائتمان أساسية وتابعة مجاناً خلال فترة المعرض.

- تقسيط المصروفات الدراسية لمدة 3 أشهر بدون فوائد على بطاقات الإئتمان.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح أمس الأربعاء معرض «أهلاً مدارس» وذلك بعد افتتاح رئيس الوزراء للمعرض بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

وتمتد فعاليات معرض «أهلاً مدارس» حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى مده يومين ليستقبل المواطنين استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد أو أكتوبر 2022.