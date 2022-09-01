كيفية الاستعلام بالرقم القومي للمرأة عن معاش تكافل وكرامة.. 3 خطوات

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة طريقة الاستعلام بالرقم القومي للمرأة عن معاش تكافل وكرامة، حيث تزداد معدلات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة ومحرك البحث «جوجل»، عن البرنامج الذي يهدف لتقديم المساعدات للأسر والنساء والأفراد من ذوي الإعاقة التي تحتاجها بشكل مستمر.

الاستعلام بالرقم القومي للمرأة عن معاش تكافل وكرامة

وتقدم «الوطن» طريقة الاستعلام بالرقم القومي للمرأة عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن، استمرارًا لسلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء، وذلك على النحو التالي:

- الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة «استعلام».

وبعدها يظهر أمام السيدة، حالة معاش تكافل وكرامة الخاص بها، وإذا جرى إيقاف المعاش يظهر أمامه سبب إيقافه.

كما يمكن تسجل شكوى في حال وجد المواطن أن سبب إيقاف معاش تكافل وكرامة يستلزم الشكوى، وذلك من خلال رابط تسجيل شكوى لمعاش تكافل وكرامة من خلال نفس رابط الاستعلام ويتم إدخال الرقم القومي ثم اختيار تسجيل شكوى.

شروط التسجيل

وجاءت أبرز شروط التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022، بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، كما يلي:

- عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك.

- عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيها.

- عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.