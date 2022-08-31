«التضامن»: سنتحمل 450 ألف أسرة من محدودي الدخل ضمن «تكافل وكرامة»

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي وجه خلالها بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، يبدأ تنفيذها صباح الغد، تحتوي دعما نقديا ستقدمه وزارة التضامن لفئات محدودي الدخل، سيستفاد منها مليون أسرة مصرية، تتحمل الوزارة منهم 450 ألف أسرة، ضمن برنامج تكافل وكرامة.

هاشم: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيساند 420 ألف أسرة

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سيساند 420 ألف أسرة كدعم نقدي، و180 ألف أسرة كدعم سلعي، مشيرا إلى أن آلية التطبيق، ستتم عبر قاعدة بيانات وزارة التضامن، التي بها الأسر والمواطنون من محدودي الدخل، وبها 34 مليون مواطن مصري.

هاشم: يستفيد من تلك المنظومة 25% من الشعب المصري

واستطرد: «اللي هيستفيد من هذه المنظومة نحو 25% من الشعب المصري، وقبل تلك القرارات، كان بيستفاد 4.1 مليون أسرة مصرية، بواقع 17 مليون مواطن هيستفيدوا، وبعد إضافة مليون أسرة جديدة فهيكون فيه 22 مليون مواطن مستفيد من منظومة الدعم النقدي، يعني حوالي 25% من المصريين، بالإضافة إلى الدعم السلعي الآخر».

وأوضح أن وزارة التضامن شكلت حاليا لجانا لفحص قواعد البيانات والمتقدمين، للحصول على برنامج تكافل وكرامة، منذ توجيه القيادة السياسية باتخاذ اللازم من أجل التصديق بداية شهر سبتمبر، «الآن وفي تلك اللحظات، يجرى استخراج بطاقات تكافل وكرامة للمستفيدين، بحسب أولوية الفرد، وعندنا معايير للاستحقاق وأخرى للتقدم، وعملنا أولويات للفئات المتقدمة، وبياناتهم كلها لدينا».