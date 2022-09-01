انطلاق معارض «أهلا مدارس» في 17 منفذ بيع بالمنوفية.. خصومات 25%

انطلقت، اليوم الخميس، مبادرة «أهلا مدارس» في محافظة المنوفية، والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للطلاب قبل بدء العام الدراسي عبر أكثر من 17 منفذ بيع، وبأسعار مخفضة لتحقيق أكبر استفادة للأسر في جميع مراكز ومدن المحافظة.

17 منفذ بيع لـ«أهلا مدارس» في المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية، انطلاق معارض «أهلا مدارس» في المنوفية، من خلال عدد 17 منفذ بيع في جميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع أصحاب المكتبات ومحال الملابس، وتشمل المنافذ كل ما يهم الطلاب والمواطنين والأسرة.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى بدء بيع الأدوات المدرسية في المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، استعدادا للعام الدراسي المقبل، وكذا التنسيق مع بعض المكتبات في جميع مراكز محافظة المنوفية للبيع أدوات المدارس للطلبة بالسعر التي تحدده مديرية التموين، مؤكدا أنه يوجد رقابة كبيرة في هذا الموضوع على مدار الأيام المقبلة.

خصومات تصل لـ25%

وتابع «الجمال»، أنه سيتم بيع جميع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، حيث توجد عروض خصم تصل إلى 25% على جميع الأدوات المدرسية خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن هذه المبادرة ستنتهي عند اقتراب العام الدراسي الجديد.

حث المواطنين على الشراء

وحث «الجمال» أولياء الأمور على شراء الأدوات المدرسية من خلال هذه المعارض التي تم الإعلان عنها، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن وخاصة أولياء الأمور الذين يعانون من ارتفاع الأسعار في المكتبات، إضافة إلى وجود المنافذ في جميع أنحاء المحافظة للتسهيل على أولياء الأمور في الشراء.