أكبر شركة خدمات بترولية في العالم: مصر سوق محورية لمعالجة النفط والغاز

صنفت شركة «شلمبرجير»، العالمية مصر ضمن أهم مناطق معالجة البترول والغاز في العالم، بنطاق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب السعودية والإمارات ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بحسب تقرير فواصل النفط والغاز الذي أصدرته.

وشركة «شلمبرجير»، أكبر شركة في العالم تعمل بمجال خدمات حقول النفط، والتي يمتد نشاطها إلى أكثر من 85 دولة، وتضم نحو 100 ألف موظف يحملون جنسية 140 دولة على الأقل.

الأسواق المحورية الأخرى إلى جانب مصر في مجال معالجة النفط والغاز

وجاءت المناطق المحورية الأخرى إلى جانب مصر لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية، وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا في أوروبا.

كما تشمل الأسواق المحورية، وفق التقرير، في آسيا والمحيط الهادئ كل من الصين واليابان وكوريا والهند وجنوب شرق آسيا، وتشمل أيضًا البرازيل والأرجنتين وكولومبيا في قارة أمريكا الجنوبية.

أهمية التقرير البحثي لسوق فواصل النفط والغاز العالمي 2022-2029

ويقدم التقرير البحثي لسوق فواصل النفط والغاز العالمي 2022-2029 رؤى عميقة تتعلق بحجم صناعة فواصل النفط والغاز، وآفاق النمو، والاتجاهات الجديدة، والمشاركة، والتوقعات المحتملة.

ويحتوي التقرير على تحقيق مفصل لحجم الصناعة، والفرص الرئيسية، وأنماط التسويق، وإيرادات النمو، وفي الوقت نفسه، يحدد العوامل الجوهرية المسؤولة عن دفع نمو سوق فواصل النفط والغاز خلال الجدول الزمني المتوقع من 2022 إلى 2029، فهو يلقي نظرة ثاقبة حاسمة على الدوافع المربحة والفرص وعوامل الخطر والقيود.

العوامل التي يعتمد عليها تقرير فواصل النفط والغاز

وأتى تقييم الشركة العالمية بشأن معالجة النفط والغاز في مصر بناء على تقرير فواصل النفط والغاز والذي يرصد معدل التطور المحتمل، وقيمة الصناعة والحجم، والعديد من العوامل المولدة للنمو في مجال النفط والغاز. كما يتضمن أيضًا الظروف الصناعية المتطورة، وقنوات الصناعة المفضلة للغاية، والقيود، وتكلفة الإنتاج، ونمو الإيرادات، وغير ذلك الكثير.

ويتم التحقق من صحة جميع نتائج البحث والبيانات والإحصاءات المهمة الأخرى المقدمة في تقرير سوق فواصل النفط والغاز العالمي بشكل صحيح بمساعدة بعض المصادر والتقنيات الجديرة بالثقة.

ويستخدم سوق فواصل النفط والغاز العالمي منظورًا فريدًا وموجهًا نحو الصناعة لتحليل دراسة منهجية للسوق العالمي لفواصل النفط والغاز.