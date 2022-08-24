خبير: مصر قد تستفيد من حقل الغاز القبرصي الجديد

أعلنت شركة «إيني»، الإيطالية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في بئر «كرونوس-1»، بمنطقة رقم 6 قبالة سواحل قبرص.

وتأتي حقوق امتياز هذا الحقل مناصفة بين شركتي «إيني وتوتال إنرجيز»، وتشير التقديرات الأولية إلى احتياطيات قدرها 2.5 تريليون قدم مكعب في الاكتشاف الجديد، مع ارتفاع إضافي كبير سيتم التحقق منه في بئر استكشافية أخرى بالمنطقة.

ويعد البئر المكتشف رابع بئر استكشافية تحفره إيني في قبرص والثاني في «المنطقة رقم 6»، ويساهم البئر في توفير مزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، خاصة أن أوروبا تحتاج في الوقت الحالي إلى مصادر جديدة للغاز الطبيعي حتى تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي.

وكشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر سوف تستفيد من تسييل الغاز المتدفق من النقل إليها، إذ أن مصر تمتلك اثنين من محطات التسييل ذات أهمية كبرى في المنطقة ولا تمتلكها هذه الدول، كما أنهم لا يمتلكون بنية أساسية مثلها، لذلك ستكون مصر المحطة الأولى للغاز الطبيعي القبرصي لتحوله إلى غاز طبيعي مسال وتصدره لأوروبا.

وأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي عقب اكتمال إنشاء خط الأنابيب الواصل بين الحقول القبرصية ومحطات التسييل في مصر، حيث سيتم ربط الحقول القبرصية بخط أنابيب مع محطات التسييل في مصر، لتسييل الغاز وإعادة تصديره.

يذكر أن قبرص اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، ولكنها غير قادرة على تصديره إلى أوروبا لعدم وجود خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا، وبالتالي فإنها تحتاج لمصر للمشاركة وتسييلة وتصديره عبر ناقلات إلى أوروبا.