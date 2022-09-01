نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني.. نسبة النجاح 88.7%

تظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، اليوم ، بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن عدد الناجحين بلغ 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.

إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 خلال ساعات

وأوضحت الوزارة، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وتزامنًا مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط التقدم بالتظلم إلكترونيا بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

التقدم بطلب التظلم بدءًا من الأحد المقبل

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة سبعة أيام؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذي أدى الامتحان بالدرجة الفعلية، لافتة إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها 150 جنيهًا لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.