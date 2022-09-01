طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. اعرفها

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، من بين الكلمات التي يبحث عنها الطلاب وأسرهم في جميع المحافظات، وذلك بالنسبة لمن أدوا امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وينتظر أن يتم إعلان النتيجة، خلال ساعات قليلة، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، برقم الجلوس الخاص بالطالب، من على موقع وزارة التعليم بوابة مركز المعلومات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك 17 ألفًا و613 طالبًا وطالبة باقيين للإعادة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، يحصلون على 50% فقط من درجة النجاح بالمادة أو المادتين التي أدي فيها الطلاب الامتحانات.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. 138 ألف ناجح

- عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة.

- حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة.

- بلغ عدد الناجحين في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 نحو 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.