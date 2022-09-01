تنسيق الجامعات 2022.. اعرف نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية

كشفت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، جميع التفاصيل الخاصة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، موضحة أن البرنامج يهدف لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الإنجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.

وأضافت «لطفي» في بيان لها، أن برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية يتميز بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل في مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانوني المصري، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.

ويقبل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها من مصر أو الخارج أو تلك التي تدرس مناهجها بلغة أجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80% من الدرجة النهائية.

ضواب القبول بالبرنامج

ويكون قبول الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة، وفي حالة التساوي في المجموع يفضل الأعلى في درجات اللغة الإنجليزية، كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى.

ولا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للإعادة أو مفصولين من نفس الكلية أو من كليات أخرى.

ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلان دراسيان، ويجوز تنظیم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.

متطلبات التخرج من البرنامج

ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج، أن ينهي الطالب عدد 136 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن تقدير (4:2) للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، ويكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يقل عن 12 ساعة معتمدة، والحد الأقصى 20 ساعة، ولا تزيد على عدد ساعات مقررين في الفصل الدراسي الصيفي.