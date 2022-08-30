جامعة حلوان تعلن عن منحة دراسية بكلية الآداب 2022

أعلنت الدكتورة مها حسنى، عميدة كلية الآداب جامعة حلوان، عن استقبال دفعة جديدة للعام الجامعي 2022 - 2023 لبرنامج الدراسات العليا وهو الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، كمنحة بنسبة 50% لجميع المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

مميزات البرنامج

وأضافت الدكتورة مها حسني، في بيان لها، أن برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية يعد برنامج ساعات معتمدة، ومن مميزات البرنامج أنه مزيج من أهم المقررات الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وإجراء التحليلات وإخراج الخرائط للمساهمة في حل المشكلات البيئية، وتطبيق النمذجة والمحاكاة المكانية وتطبيقات الاستشعار عن بعد، وإكساب الدارس مهارات علمية وعملية للارتقاء بفاعلية وكفاءة التنمية المستدامة، وكذلك السعي إلى تقديم خريج متميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وسد احتياجات سوق العمل من الخدمات التعليمية المتميزة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

وأكدت عميدة الكلية، أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي⁩ شهادة التخرج بتقدير مقبول أو أكثر بالإضافة إلى 2 صورة من شهادة التخرج و6 صور شخصية وصورتين من الرقم القومي والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وشهادة حسن سير وسلوك من إدارة شئون الطلاب و«فايل بكبسولة».

فرص العمل

ونوهت إلى أنه بالنسبة لخريجي المعاهد الخاصة يجب إحضار شهادة التخرج بجانب شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف الطلبة الحاصلين على ليسانس وبكالوريوس من الجامعات والمعاهد الحكومية، أو المعاهد العليا الخاصة بجانب شهادة معادلة، وتدعم دراسة الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية العمل في جهات متعددة ومنها «التخطيط العمراني، هيئات المساحة المدنية، والشركات الخاصة المتعددة الأنشطة».

وأشارت الدكتورة مها حسني، إلى أنه للحصول على درجة الدبلوم التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية يتطلب ذلك دراسة عامين «4 فصول دراسية»، 24 مادة للعامين ويدرس في كل فصل دراسي 6 مواد.