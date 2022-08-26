«س وج».. كل ما تود معرفته عن جامعة حلوان الأهلية 2022

جامعة حلوان الأهلية ضمن الـ 12 جامعة أهلية جديدة التي تستقبل الطلاب بداية من العام الدراسي الجديد 2022-2023 ببرامج متخصصة وبمصروفات دراسية مدعومة بجزء كبير من الدولة بهدف توفير تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بجامعة حلوان الأهلية:

كيف يمكن التقديم لجامعة حلوان الأهلية؟

التقديم لـ جامعة حلوان الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ما هي الكليات الجديدة؟

تضم الجامعة 3 كليات جديدة هي كليات الهندسة وكلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

ما هي برامج الكليات الجديدة؟

تضم الجامعة 5 برامج وهي برنامج هندسة الأنظمة الذكية وبرنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة وفي كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية وفي كلية الإنسانيات برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

كم المصروفات الدراسية للجامعة؟

- برنامج هندسة الأنظمة الذكية: 48 ألف جنيه.

- برنامج العمارة والتصميم البيئي: 48 ألف جنيه.

- برنامج التصميم الداخلي البيئي: 35 ألف جنيه.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية: 35 ألف جنيه.

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي: 35 ألف جنيه.

وما هي آليات فتح هذه البرامج؟

قال الدكتور هابي حسن، المستشار الهندسي للجامعة، إن البرامج تم افتتاحها كنتيجة لدراسة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كيف تسهم هذه الجامعة في تحسين العملية التعليمية؟

أضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن الجامعة تقدم 5 برامج متخصصة كنواة أساسية لبرامج أخرى سيتم افتتاحها، وتعتبر قاعدة تعليمية وبحثية مهمة للطلاب والعلماء أيضاً.

وماذا عن أعضاء هيئة التدريس؟

أكد الدكتور هابي حسن، أن جامعة حلوان الأهلية، ستكون بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين والذي حصلوا على منح سفر للخارج أو سافروا بالفعل للخارج واطلعوا على أحدث استراتيجيات التعليم الجامعي لنقلها للطلاب المصريين.

ومتى تبدأ الدراسة بالجامعة؟

وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبدأ الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد.