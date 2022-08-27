جامعة حلوان الأهلية: نستهدف 24 برنامجا دراسيا متميزا تؤهل لسوق العمل

كشف الدكتور هابي حسن، المستشار الهندسي لجامعة حلوان الأهلية الجديدة، عن الاستعدادات النهائية للجامعة لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب، موضحاً أن الجامعة تقدم حالياً خمسة برامج دراسية متخصصة في الهندسة والفنون التطبيقية والتجارة وإدارة الأعمال، وتستهدف فتح 24 برنامجا دراسيا مع بداية العام الدراسي المقبل 2023 - 2024.

وأضاف الدكتور هابي حسن لـ«الوطن»، أن مبررات اختيار برامج الجامعات الأهلية جاءت لمناسبتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي واتجاهات السوق، بحيث يكون الخريج متميزا ويجد فرصة عمل بسهولة ومناسبة، موضحاً أن وزارة التعليم العالي أجرت دراسة عن متطلبات سوق العمل بحيث لا يوجد تكرار في برامج الجامعات الأهلية الجديدة وتكون غير تقليدية ومبتكرة وبها تنوع كبير، بحيث يكون لكل برنامج طلابه.

برامج جديدة في تخصصات طبية

وأكد المستشار الهندسي لجامعة حلوان، أن البرامج الجديدة تشمل التخصصات الطبية كطب الأسنان والعلاج الطبيعي وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والحاسبات، لافتاً إلى أن افتتاح الجامعات الأهلية في أكثرمن محافظة يقلل من الاغتراب ويحافظ على التواجد الأسري.

وعن تشابه بعض أسماء برامج الجامعات الأهلية الجديدة، قال «حسن»، إن التشابه لا يعني تكرار نفس البرنامج لأن كل جامعة تحرص على التميز والتفرد في طبيعة الدراسة والتعليم، مؤكداً أن الجامعات الأهلية تسهم في توطين التعليم ببرامج بينية متخصصة.

برامج جامعة حلوان

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة حلوان الأهلية تفاصيل برامجها الدراسية، موضحاً أنها تشمل 3 كليات، إذ تقدم كلية الهندسة برنامج هندسة الأنظمة الذكية وبرنامج العمارة والتصميم البيئي وتقدم كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي وتقدم كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي الرسوم المتحركة والمؤشرات البصرية والتصميم الداخلي البيئي.

مصروفات برامج جامعة حلوان الأهلية

وأشارت إلى أن مصروفات برنامج هندسة الأنظمة الذكية 48000 جنيه، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي 48000 جنيه، ومصروفات برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه، أما برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات فهي 35000 جنيه.