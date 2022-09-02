لليوم الثاني.. خريجو الجامعات يواصلون التسجيل لأداء الخدمة العامة 2022

يواصل خريجو الجامعات والمعاهد العليا، التسجيل لليوم الثاني لأداء الخدمة العامة، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، بدء تكليف الدفعة 99 من خريجي الجامعات من الذكور والإناث، وأشارت الوزارة إلى أنه يتم أداء الخدمة العامة لمدة عام، بدءًا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر المقبل 2022، مؤكدة أن التسجيل انطلق من أمس الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 .

إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، أنه تم إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة للتيسير علي الطلاب المتقدمين لأداء الخدمة العامة 2022، حيث يقوم الخريج بالتسجيل الكترونيا واختيار مجال الخدمة من خلال الرابط المرفق هنا ، حيث يتم كتابة الاسم والرقم القومي، والمحافظة والمؤهل وغيرها من البيانات المطلوبة.

مجالات الخدمة العامة 2022

وأشارت الوزارة إلى أن التكليف يشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، موضحا أن التكليف لهذه الدفعة يشمل مجالات في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من المشروعات التنموية، كالتالي:

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

- برامج وعي وفرصة.

- برنامج تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية .

- برنامج لا أمية مع تكافل وكرامة.

- برنامج أطفال بلا مأوى.

- الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية.

- قطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة.

- خدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

وأكدت وزارة التضامن، أنه يتم تكليف الإناث بالخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2022، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، ومن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط أن يكون مر 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم بالخدمة العامة

وأكدت التضامن أن المستندات المطلوبة للتقديم بالخدمة العامة ما يلي:

- نموذج يحدد فيه المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

- صورة من «نموذج تسجيل مكلف».

- صورتين من الرقم القومي.

- 3 صور شخصية.

- صورتين من المؤهل الدراسي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور (2 صورة).

- يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.