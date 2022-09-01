تمويل 37 مشروعا للشباب بـ10 ملايين جنيه خلال أغسطس في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، مشيرا إلى أنه وجه القائمين على البرنامج بتكثيف حملات التوعية عن المشروع، خاصة في القرى، حتى يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزاياه.

توفير 53 فرصة عمل

وأشار محافظ المنوفية إلى أن فرص العمل التي وفرها «مشروعك» خلال شهر أغسطس بلغت 53 فرصة، من خلال تنفيذ حوالي 37 مشروعا بتمويل 10 ملايين و573 ألفا و500 جنيه.

حياة كريمة

وأكد المحافظ ضرورة تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، ولتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، لخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.