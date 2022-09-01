الجفاف يضرب 125 دولة حول العالم ويتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي

أدت التغيرات المناخية التي يشهدا العالم في الآونة الأخيرة إلى حدوث موجات جفاف غير مسبوقة، حتى أن بعض العلماء وصفها بأنها الأسوأ عبر التاريخ، وضربت موجات الجفاف نحو 125 دولة حول العالم في الفترة من 10 إلى 22 أغسطس الماضي، وفقًا لتحليل بيانات المركز الأوروبي للجفاف والذي نشرته صحيفة «دون تو إريث».

فرنسا وألمانيا أكثر الدول المعرضة للجفاف

وحللت شركة «دي تي إي» التقرير، موضحة أن مساحات شاسعة من الأرضي في جميع أنحاء أوروبا مثل فرنسا في الغرب وألمانيا في شرق ووسط القارة هي الأكثر عرضة لخطر الجفاف في القارة.

وبحسب تقرير الاتحاد الأوروبي للجفاف، فإن الجفاف يؤثر على القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث أن نقص المياه أدى إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية عن الأعوام السابقة، ويشير أحد تقارير الاتحاد الأوروبي للجفاف أن الإجهاد المائي والحراري سيؤدي إلى انخفاض حاد في محاصيل الذرة وفول الصويا وزهرة عباد الشمس بسبب الجفاف المستمر.

الجفاف يضيف جرحا آخر إلى أفريقيا

وفي قارة أفريقيا، يشير التقرير إلى أن دولتي جنوب السودان وأوغندا أكثر المناطق المتضررة من الجفاف، حيث أن عدم سقوط الأمطار في أوقاتها المعروفة أدى إلى أضرار جسيمة وطويلة الأمد على الزراعة والماشية في الصومال وأوغندا وأثيوبيا، ما يؤشر إلى أزمات بشأن الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي طال أمده بشكل استثنائي.

وأكد التقرير أن بلدان شرق أفريقيا هي الأكثر عرضة لموجات الجفاف في العالم، ما يعني أن هذه البلدان في خطر محدق، إذ أن المناطق تشهد انعدام الأمن الغذائي بسبب العوامل السياسية والصراعات الداخلية.

أسباب استمرار الجفاف حول العالم

ولم يعز التقرير السبب الرئيسي وراء ذلك الجفاف، ولكنه أكد أن الطقس المتطرف جرى تسجيل تداعياته في 33 دولة مختلفة حول العالم، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، وتساعد الموجات المتطرفة في نقل الحرارة من المناطق الاستوائية نحو القطبين، والهواء البارد نحو المناطق الاستوائية في محاولة لإعادة الغلاف الجوي إلى التوازن، وغالبًا ما تؤدي الحركة البطيئة لهذه الموجات إلى أنماط طقس طويلة ومستمرة إلى حد ما.