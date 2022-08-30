مخاوف الجفاف ترفع أسعار البُن عالميا إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت العقود الآجلة لقهوة آرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال، إذ جرى تداول عقود القهوة عند 2.5 دولار للرطل (450 جرامًا)، وهو أعلى مستوى منذ 23 فبراير الماضي، وسط مخاوف متجددة بشأن الإمدادات العالمية بسبب تقارير عن الجفاف المفرط في البرازيل المنتج الأكبر للبُن.

الجفاف يهدد محصول البُن

أفادت شركة Somar Meteorologia البرازيلية المتخصصة في تسويق البُن، أن ولاية ميناس جيرايس، التي تمثل 30% من محصول أرابيكا البرازيلي، لم تتلق أي أمطار في الأسبوع الماضي.

أوضاع مناخية سيئة حتى نهاية العام

وقالت إنَّه من المرجح أن تستمر تلك الأحوال الجوية حتى نهاية العام، مما يشير إلى هطول أمطار أقل من المعتاد للبرازيل حتى نهاية العام، وهو وضع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف ويزيد من الضغط على محاصيل البن البرازيلية.

توقعات بارتفاع سعر القهوة

تاريخياً، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار أمريكي للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 2.49 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 2.72 دولار في غضون 12 شهرًا.

75% لـ«بُن أرابيكا» و25% لـ«روبستا»

تحظى حبوب أرابيكا بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، بينما روبوستا هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو.

تعتبر قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل حبوب بُن أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) وكولومبيا، بيما تمثل حبوب قهوة روبستا النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي) وإندونيسيا.