حالة الطقس غدا الجمعة 2-9-2022.. حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة 2 سبتمبر في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يتوقع أن تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، متوقعة سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% ورمال مثارة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفق لبيان الأرصاد عن حالة الطقس غدا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، وجاءت كما يلي:

القاهرة 33 25

الإسكندرية 30 23

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 35 24

بورسعيد 30 25

دمياط 33 23

الزقازيق 34 25

المنصورة 30 25

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 34 27

نخل 33 25

نويبع 39 27

طابا 36 27

كاترين 36 27

الطور 34 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 22

سوهاج 40 24

قنا 41 27

أسوان 43 30

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 39 29