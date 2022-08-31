حالة الطقس غدا الخميس 1-9-2022.. حار على القاهرة ونشاط للرياح

كشف الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على جميع الأنحاء، حيث يتوقع أن تنشط الرياح وزيادة احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد عن حالة الطقس، يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح مساءً على بعض المناطق المتفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وجنوب الصعيد، مما يقلل من الاحساس بالحرارة.

وبحسب خبراء الأرصاد، تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، التي تشمل مناطق ومحافظات «الإسكندرية، العلمين، سيدي عبد الرحمن، رأس الحكمة، ومرسى مطروح».

وتتكون في الساعات المبكرة من صباح غدًا الخميس، شبورة مائية خفيفة على السواحل والأماكن القريبة من المسطحات المائية، والطرق الصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد، جاءت كما يلي:

القاهرة 33 24

الإسكندرية 30 24

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 22

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 35 20

الطور 32 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

إدفو 42 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 39 30

أبورماد 38 29

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 24