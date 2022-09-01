درجات الحرارة اليوم الخميس 1-9-2022 على مصر.. تصل لـ42 في الأقصر

أعنت الهيئة العامة للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، حيث تنشط الرياح وتزداد احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

وبحسب خبراء الأرصاد إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح مساءً على بعض المناطق المتفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وجنوب الصعيد، مما يقلل من الاحساس بالحرارة.

وبحسب خبراء الأرصاد، تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وتتكون في الساعات المبكرة من شبورة مائية خفيفة على السواحل والأماكن القريبة من المسطحات المائية، والطرق الصحراوية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد جاءت كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

الإسكندرية 30 24

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 22

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 35 20

الطور 32 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

إدفو 42 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 39 30

أبورماد 38 29

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 24