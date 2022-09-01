الطقس اليوم في الفيوم.. مشمس صباحا لطيف ليلا والعظمى 35 مئوية

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، استقراراً يشبه الأيام الماضية، حيث يسود طقس مشمس نهاراً، لطيف مساءً، وتنخفض درجات الحرارة بالتدريج ليلا، ويستمتع أهالي المحافظة بنسمات هواء شبه باردة، تجعل مناخ الفيوم لطيفاً خلال هذه الأيام، بينما تكون حركة الرياح متوسطة، فيما تنشط زيادة الحساسية للأتربة.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مناخ الفيوم وسرعة الرياح، وحالة الطقس في وادي الريان اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم في الفيوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم في محافظة الفيوم سيكون مشمساً، حيث تسجل درجة الحرارة في الفيوم اليوم الخميس، العظمى 35، والصغرى 24، ويظل الطقس المشمس نهاراً واللطيف ليلاً مستمراً بنفس درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المُقبل، حيث ستبدأ درجة الحرارة الصغرى في الانخفاض درجة واحدة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يسود نفس الطقس في سنورس، وفي إطسا.

سرعة الرياح في الفيوم

وتبلغ سرعة الرياح في الفيوم اليوم، 24 كيلو مترا في الساعة، بينما تبلغ نسبة الرطوبة 41%، فيما تزداد الحساسية تجاه الأتربة والزغب على مدار هذه الأيام والأيام المقبلة.

الطقس في وداي الريان

وفيما يخص الطقس في وادي الريان، فإنّ حالة المناخ جيدة، تصلح للاستمتاع بمياه البحيرة، وباقي الأنشطة والمهارات والمغامرات في وادي الريان سواء التزحلق على الرمال أو ركوب الخيل.

وتشهد محمية وادي الريان، سرعة الرياح مرتفعة قليلاً هناك بصورة نسبية عن مدينة الفيوم، وتمنح إحساساً لطيفاً بالجو.