الأوراق المطلوبة للتقديم في «هندسة الإسكندرية».. وموعد الكشف الطبي

تستقبل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الأوراق الخاصة بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمرشحين للكلية للعام الجامعي 2022/2023، وتوقع الكشف الطبي عليهم بدءًا من الأحد 25 سبتمبر إلى الخميس 29 سبتمبر المقبل.

وينقسم الطلاب إلى مجموعات على أيام متتالية بحسب ما أعلنته إدارة الشؤون التعليمية في كلية الهندسة، اليوم الخميس، متمنية التزام كل طالب باليوم المحدد له طبقا للكشوف التي ستعلن عنها الصفحة الرسمية للكلية عبر «فيس بوك»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة.

المستندات المطلوبة لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية

وتكون المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، «أصل وصورة شهادة ميلاد كمبيوتر ذات علامة مائية، وأصل وصورة شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب، وصورتان لبطاقة الترشيح للقبول بكلية الهندسة، و3 صور لبطاقة الرقم القومي، وصورتان لبطاقة ولي الأمر، و8 صور شخصية حديثة، ونموذج 2 جند من مديرية الأمن، مع تدبيس صور شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وملئ النموذج بالكامل، للذكور فقط، ونموذج 6 جند لمواليد عام 2003 من قسم الشرطة التابع له الطالب للذكور فقط»، مع وضع كل ذلك في ملفٍ أخضر بكبسولة.

وأضافت إدارة الشؤون التعليمية بالكلية، أنّ الرسوم الدراسية لم تتحدد بعد، وأن المعاملات المالية من سداد رسوم وأي خدمات أخرى تتم عن طريق الدفع الإلكتروني.

الحد الأدنى لتنسيق القبول بهندسة الإسكندرية

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية 353 درجة من الشعبة الهندسة للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.