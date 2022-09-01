نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس.. متاحة الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بنسبة نجاح 88.7%.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط للاستعلام على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، لجميع المواد الدراسية والدرجات الكاملة لطلاب الدور الثاني للصف الثالث الثانوي.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

وللحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مركز المعلومات (بوابة الثانوية العامة).

ويحصل طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022، على درجة النجاح 50% من الدرجات الخاصة بالمادة التي أدي الطلاب فيها الامتحان، ومن يرسب في النتيجة، يكون من الباقين للإعادة بالعام الدراسي المقبل.

خطوات الحصول على النتيجة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة الثانوية العامة) .

- الضغط على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس.

- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

-الضغط على عرض نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس.