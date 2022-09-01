بنك التعمير والإسكان يعلن افتتاح فرع العلمين الجديدة.. و«الإدارية» قريبا

أعلن بنك التعمير والإسكان، افتتاح فرع مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بحضور وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع، وعدد من قيادات البنك.

افتتاح 8 فروع جديدة

ووفقاً لاستراتيجية بنك التعمير والإسكان، يعتزم تغطية مختلف محافظات الجمهورية، ليصل عدد الفروع إلى 100، كما يستهدف البنك في الفترة المقبلة افتتاح 8 فروع جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية، حيث تعد العلمين الجديدة أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، والتي تستهدف استغلال أراضي الساحل الشمالي للتنمية العمرانية إلى جانب كونها وجهة سياحية طوال العام بما تحتويه من شواطئ ومنتجعات سياحية عالمية، إضافة إلى أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية.

بنك التعمير والإسكان في العلمين الجديدة

يذكر أنّه جرى تجهيز فرع مدينة العلمين الجديدة وفقا لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وبأعلى درجة من الجودة والكفاءة، ويأتي افتتاح الفرع كخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل لأكثر من 424 ماكينة، =تضمن الوصول إلى العملاء أينما كانوا مع استقطاب شرائح جديدة، إضافة إلى التوسع في المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، مع تعزيز وجود البنك قرب قاعدة كبيرة من العملاء سواء مواطنين أو مؤسسات وهيئات وشركات عاملة، مع تقديم مستويات الخدمة المصرفية لهم.