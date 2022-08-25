بعد قرار «المركزي».. شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان بعائد أكثر من 14%

تجذب المنتجات البنكية شريحة كبيرة من المواطنين، نتيجة المميزات التي تقدمها، من الحصول على عائد مادي مضمون، وكذلك الاستفادة بخدمات وعروض أخرى على هذه المنتجات.

ويلجأ المواطنون لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي مضمون من خلال تلك المنتجات، ومن بينها الشهادات الإدخارية بأنواعها.

ويحرص المواطنون على متابعة تغيرات أسعار الفائدة في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت الفائدة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل مميزات وتفاصيل شهادة رويال التي يقدمها بنك التعمير والإسكان لعملائه.

مميزات وتفاصيل شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان:

- الشهادة لعملاء HDB Royal في بنك التعمير والإسكان.

مدة شهادة رويال: 3 سنوات.

سعر العائد على الشهادة: %14.25 سنوي.

دورية صرف العائد: يصرف سنويا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000,000 جنيه مصري، ومضاعفات 100,000 جنيه مصري.

فئة العملاء: أفراد فقط.

نوع العملة المستخدمة في ربط الشهادة: الجنيه المصري.

قرار المركزي

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد أعلنت يوم 18 أغسطس الجاري، برئاسة حسن عبدالل،ه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة في مارس الماضي، 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والآخر 10.25%، على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 2022، 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.