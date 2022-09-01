لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. متاحة الآن

خصصت «الوطن» لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 في إطار خدماتها التعليمية التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور، إذ يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس وتظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المادة التي أدى فيها امتحان الدور الثاني.

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 متاح عبر موقع الوطن بالتزامن مع اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للنتيجة وبلغت نسبة النجاح 88.7%، وتأكيده بأن الامتحانات جرى تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري وجرى بدقة عالية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

- الدخول على موقع الوطن الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- يحصل الطالب على نتيجته بالدرجات والنسبة المئوية.

أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات التي بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة ومتاحة لطلاب الثانوية العامة أبرزها: «كليات التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية بنات حلوان بالجزيرة، تربية فنية حلوان بالزمالك، تربية نوعية فنية القاهرة، تربية بني سويف رياضة، تربية المنيا رياضة، تربية السويس رياضة، تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم، تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم، تربية أسيوط رياضة وتربية (تعليم ابتدائي) سوهاج، تربية جنوب الوادي رياضة».

كما تشمل الأماكن أيضا: «كلية تربية سوهاج رياضة، تربية رياضية بنين المنصورة، خدمة اجتماعية أسوان، تربية رياضية بنين الإسكندرية، تربية رياضية بنات الإسكندرية، تربية نوعية فنية الإسكندرية، حقوق انتساب موجه سوهاج وتربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة، تربية نوعية فنية أسيوط، تربية نوعية موسيقية أسيوط، تربية رياضية بنات أسيوط، وتربية رياضية بنين أسيوط».