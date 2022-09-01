بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، يبحث الطلاب في محافظة أسوان، عن الكليات المتاحة في جامعة أسوان.

الكليات المتاحة في جامعة أسوان بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

ونقدم في السطور التالية أسماء الكليات المتاحة في جامعة أسوان لطلاب الثانوية العامة 2022 ، وهي كالتالي:

الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية (علمي - رياضة) في أسوان من ضمنها: كلية تربية رياضية بنات أسوان، وتربية (تعليم ابتدائي) أسوان، وحقوق انتساب موجه أسوان، وتربية أسوان رياضة، وتربية نوعية أسوان، وفني تمريض أسوان، وتربية أسوان، وتربية (طفولة) أسوان، وآداب انتساب موجه أسوان، وتربية رياضية بنين أسوان، ومعهد خدمة اجتماعية أسوان، والمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، والفني التجاري بأسوان.

جامعة أسوان ضمن التصنيفات العالمية

تعتبر جامعة أسوان هي واحدة من أهم الجامعات في جنوب مصر، وبالرغم من كونها وليدة ولكنها استطاعت أن تنافس الجامعات محليًا وعالميًا.

نشأة جامعة أسوان

في البداية نشأ فرع جامعة أسوان سنة 1974 كفرع لجامعة أسيوط وبدأت الدراسة به في أكتوبر العام الجامعي (1973- 1974) بكلية التربية، وتم منح أول درجة علمية البكالوريوس عام 1978، ثم بدأ القيد لدرجة الماجستير في كلية العلوم في العام الجامعي سنة (1977 – 1978)، ثم بدأ التسجيل لدرجة الدكتوراه في العام (1977 – 1978)، وفي عام 1995 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1995 بإنشاء جامعة جنوب الوادي، وعليه أصبح فرع الجامعة تابعًا لجامعة جنوب الوادي، وتم إنشاء كليات أخرى وهي: «الآداب – الخدمة الاجتماعية – والهندسة».