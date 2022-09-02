معرض أهلا مدارس يستقبل زواره لليوم الثاني على التوالي

يفتح معرض أهلا مدارس، اليوم الساعة الحادية عشر صباحًا، أبوابه لجمهور الزوار المترددين عليه لشراء مستلزمات العام الدراسي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر العارضون يوميًا في استقبال المترددين على المعرض حتى الساعة العاشرة مساء.

تخفيضات معرض أهلا مدارس

ويقدم معرض أهلا مدارس تخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50% على أسعار المستلزمات الدراسية مقارنة بأسعار نفس السلع في المكتبات الخارجية، إذ اتفقت وزارت التموين واتحاد الغرف التجارية على تقديم تخفيضات لا تقل عن 20% لزوار المعرض على جميع السلع به.

أسعار مستلزمات الدراسة في معرض أهلا مدارس

أسعار الشنط محلية الصنع من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار الشنط المستوردة من 300 إلى 700 جنيه.

أسعار الكشكول 40 ورقة من 8 إلى 12 جنيهًا.

دستة الكراسات عدد 10 كراسات 45 جنيهًا.

دستة الكشاكيل 50 ورقة بسعر 65 جنيهًا.

الكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ونصف حتى 35 جنيهًا.

دستة الأقلام الرصاص عدد 12 قلمًا بـ15 جنيهًا.

دستة الأقلام الفرنساوي عدد 12 قلمًا بـ15 جنيهًا.

أسعار الأحذية من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار البلوزات المدرسية من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار زجاجات المياه من 50 إلى 150 جنيهًا.

اللانش بوكس من 70 إلى 180 جنيهًا.

23 معرضا في المحافظات

وينتهي معرض اهلا مدارس يوم 10 سبتمبر الجاري، إذ حددت وزارة التموين انطلاق المعرض من 1 سبتمبر لمدة 10 أيام فقط في المقر الرئيسي للمعرض في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إقامة 23 معرض فرعي على مستوى محافظات الجمهورية و27 سيارة متنقلة لتوفير منتجات المعرض في القرى والمراكز.