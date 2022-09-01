«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن التظلمات والتنسيق بعد نتيجة الدور الثاني

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن الأماكن الخالية في الجامعات الحكومية والتظلمات الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، بعد اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، وذلك للاطمئنان على مستقبلهم في الالتحاق بالكليات.

وتجيب«الوطن»، على تساؤلات أولياء الأمور والطلاب في التقرير التالي:

متى تبدأ تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، موقف التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، قائلة إنه يتم التقدم بطلب الاطلاع «التظلم» بدءً من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

ما هي مدة تقديم التظلمات؟

تستمر التظلمات لمدة سبعة أيام.

من هم الطلاب الذين يحق لهم التقدم بطلب التظلم؟

قالت الوزارة، إنه يحق للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذي أدى الامتحان بالدرجة الفعلية التقدم بطلب تظلمات.

ما هي قيمة التقدم بطلب التظلم؟

يتم التقدم بطلب تظلم مقابل سداد رسوم قدرها 150 جنيها.

هل توجد أماكن شاغرة لهؤلاء الطلاب في الجامعات الحكومية؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر عنها سابقاً، على وجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة.

ما هي الكليات المتاحة لهؤلاء الطلاب؟

متاح لهم أماكن في كليات «التربية الرياضية، التربية الفنية، الآداب، الخدمة الاجتماعية والحقوق» في عدد من الجامعات الحكومية وسيتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة.

هل توجد لهم فرصة في الجامعات الأهلية الجديدة؟

وعن فرصة طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة في الجامعات الأهلية الجديدة، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية أخذت نصيبها من طلاب الثانوية العامة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات تبدأ فقط في استقبال طلاب الشهادات المعادلة.

هل توجد أماكن شاغرة في الجامعات الخاصة؟

وعن الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة، يوجد عدد من الأماكن الشاغرة بالكليات، بحسب ما أكده بعض رؤساء الجامعات لـ«الوطن».

ما هي الكليات المتاحة في الجامعات الخاصة؟

يقول الدكتور السعيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس، إن الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني قليلة لا تتعدى الـ50 طالباً لكل كلية، من بينها الهندسة وإدارة الأعمال فقط.

وأضاف «عبدالهادي»، لـ«الوطن»، أن بقية كليات الجامعة كالعلاج الطبيعي والصيدلة تم تسكينها بالكامل من قبل طلاب الثانوية العامة الدور الأول، لافتاً إلى أن الجامعة حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز للطلاب.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، إنه توجد أماكن شاغرة في كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيوية والحقوق، موضحاً في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة الأماكن الشاغرة تصل حوالي 30% من الإجمالي، وأن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد.