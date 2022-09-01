ضبط ربع طن شوكولاتة و96 ألف قطعة بسكوت لا تصلح للاستهلاك الآدمي في مصنع بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتصنيع البسكويت والمقرمشات دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لتصنيع البسكويت، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم الغش التجاري.

وعُثر بداخل المصنع على 96000 قطعة مواد غذائية «بسكويت الذرة الصفراء»، 2,500 طن ذرة، 1,700 طن كاكاو بودر، 800 كيلو جرام شرش لبن، 750 كيلو جرام سكر، 250 كيلو جرام شوكولاتة سائلة، 200 كيلو جرام زبدة، 100 كيلو جرام مكسبات طعام، 40 كيلو جرام زيت طعام، أدوات التصنيع، وكميات كبيرة من الأغلفة والكراتين الفارغة.

وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.