حظك اليوم برج الثور الجمعة 2-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور مميز بشكل كبير فهو يسعى للتفوق في عمله، ولديه قلب حنون، بشكل كبير يحب أن يكون على وفاق دائما مع جميع الأشخاص كما أنه يستطيع أن يحمل المشاعر والحب للأشخاص المحيطين به وأفراد عائلته، وعلى الجانب العملي يتمكن من أداء مهام مختلفة في مختلف الجهات بعمله.

ويتسم مولود برج الثور أن لديه شخصية عنيدة وشديد التملك للمحيطين به، فهو غيور على أحبائه بدرجة كبيرة تجعل كل من حوله يشعر بالضيق وعدم الراحة في مختلف الأمور.

ومن نقاط الضعف أنهم شخصيات عنيدة، وغيورة، وتحب الموسيقى والطبخ، والرومانسية، والملابس عالية الجودة، والعمل بأيديهم، ويكره الثور التغيرات المفاجئة، وانعدام الأمن من أي نوع.

ويبحث دائما مواليد برج الثور عن الحظ اليومي، لذلك نكشف من خلال السطور التالية حظك اليوم لمولود برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

يجب ان تكون أكثر مرونة وصبر في كل الخطوات التي تقوم بها حتى تشعر بالهدوء في كل الأمور التي تقوم بها مما يجعلك تشعر بالسعادة ف علاقته بالغير.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في مواجهتك، فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل حتى تصل للنجاح، وعليك ان تنحكم ف ميزانياتك وتكون حذر بشكل كبير يجعلك تصل لأعلى مستويات النجاح في حياتك.