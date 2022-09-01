تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. اعرف الخطوات وطرق دفع الفاتورة

يشغل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي أذهان العديد من الأشخاص واهتماماتهم مع بداية كل شهر، حيث يبدأ تحصيل الفواتير من كل مستهلك، لذا يهتم الناس بتسجيل قراءة عداداتهم لمعرفة ما تم استهلاكه وما يجب عليهم أن يدفعوه، ويمكن فعل ذلك بطرق سهلة، حيث توفر شركة بتروريد ذلك «أون لاين» عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي أون لاين، وفقا لما ذكرته شركة الغاز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

وعلى الراغبين في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، اتباع الخطوات التالية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

وتأتي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي كما يلي:

- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد من خلال الضغط هنا.

- ستظهر عدة خانات، اختر عداد الغاز الخاص به.

- يتم إدخال القراءة المكتوبة على العداد، على أن يتم كتابة الأرقام الموجودة في جميع الخانات، والتي تشمل «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- بعد الانتهاء من إدخال القراءة الخاصة بعداد الغاز، انقر على خيار تسجيل حتى يتم تسجيل قراءة العداد الخاصة به.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال موقع بتروتريد حتى يوم 15 من كل شهر، على أن يتم سداد الفاتورة حتى نهاية كل شهر.

طرق دفع الفواتير

يمكن دفع فواتير الغاز من خلال شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، والتي تتمثل في «فوري، وأمان، وبي، وخدماتي، وضامن، وممكن، ومصاري، وفون كاش» وغيرها من شركات التحصيل الإلكتروني.

ونصحت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» المواطنين بسرعة تسجيل قراءة الاستهلاك المتواجدة على العداد المنزلي، لضمان المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للعداد الخاص بهم.