بحلول الشهر الجديد، يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لهذا الشهر 2022، حتى تأتي الفاتورة الخاصة بهم لتكون مناسبة للاستهلاك، ولتجنب تراكم الفواتير على عداد الغاز الخاص بهم.

واهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لهذا الشهر 2022، والخطوات التي يتم تسجيل القراءة بها، وفق الموقع الرسمي لشركة بتروريد، وجاءت كالتالي:

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لهذا الشهر 2022

- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لهذا الشهر 2022 بالدخول على الموقع من هنــــــــــــــــــا.

- ثم يختار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز الخاص بالمنزل.

- ثم تظهر أمام المواطن الصفحة التي يتم إدخال بعض البيانات بها لتسجيل قراءة العداد، وتتمثل في «شقة، عمارة، يومية، منطقة، قطاع، بلوك، محافظة».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ «اعرض»، لتظهر البيانات الخاصة بصاحب العداد، ليتم تسجيل قراءة العداد الخاصة بالمنزل.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس

وتحدد شركة بتروريد موعد تسجيل قراءة عداد الغاز كل شهر لتبدأ من يوم 1 وحتى 15.

وأوضحت شركة «بتروتريد» عبر الموقع الخاص بها، أن الأشخاص الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لهم، يجب عليهم أن يسرعوا في تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بهم، والموجودة على العداد المنزلي، لضمان المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي.