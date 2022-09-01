35 عاما على تأسيس دمياط الجديدة.. مدينة الاستثمار والعلم والثقافة

احتفلت مدينة دمياط الجديدة في أغسطس الماضي بذكرى تأسيسها الـ35 كإحدى مدن الجيل الأول طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 وتعديله بالقرار الجمهوري 262 لسنة 2018 بمساحة 12798.31 فدان، وتقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 9 كيلو مترات، وتبعد عن ميناء دمياط بحوالى 4.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 8 آلاف فدان، وهي عبارة عن مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية.

مستهدف الوصول لـ500 ألف نسمة عام 2027

وقال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن عدد السكان الحالي للمدينة نحو 300 ألف نسمة، والمستهدف في عام 2027 أن يصل سكان المدينة إلى نحو 500 ألف نسمة، موضحًا أن الخطة الاستثمارية 2022-2023 تبلغ 500 مليون جنيه، ويقوم الجهاز بطرح قطع الأراضي للاستثمار تباعًا، وذلك على موقع الهيئة الخاص بالطرح الاستثماري للأنشطة المختلفة تجاري وطبي وتخزيني وترفيهي وتعليمي.

9330 مليون جنيه حجم الاستثمارات بدمياط الجديدة

وأضاف «منيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معدلات الاستثمار بمدينة دمياط الجديدة وصلت إلى 9330 مليون جنيه وتبلع قيمة الاستثمار في قطاع الإسكان 5877 مليون جنيه، وقطاع الخدمات 312 مليون جنيه، وقطاع المرافق 2875 مليون جنيه وقطاع الزراعة 90 مليون جنيه، فضلًا عن استثمارات أخرى.

ويشمل قطاع الإسكان بالمدينة 16486 وحدة سكنية بمستويات مختلفة و984 وحدة إسكان مميز و7272 وحدة سكنية إسكان متوسط «دار مصر» و3144 وحدة إسكان فاخر «جنة» و7 آلاف وحدة سكنية منفذة بمعرفة القطاع الخاص والجهات الأخرى.

مليون فدان مساحات خضراء

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهتم بالمساحات الخضراء والزراعة بمدينة دمياط الجديدة، حيث تم زراعة أكثر من مليون متر مناطق خضراء، بالإضافة إلى الحديقة المركزية والتي تقع بوسط المدينة على مساحة 55 فدانًا، فضلا عن حديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان وحديقة أخرى بمركز الحي الرابع، مضيفًا أن مدينة دمياط الجديدة تتغذى بمياه الشرب من محطة تنقية المياه بطاقة 172 ألف م3 في اليوم، ونفذت شبكات مياه بطول 696 كيلو متر طولي ونفذت شبكات صرف صحي بطول 546 كيلو متر طولي، كما نفذت شبكات الكهرباء بطول 2529.8 كيلو متر، بينما تصل أطوال شبكات الطرق بالمدينة إلى 665.5 كيلو متر.

الخدمات التعليمية

وعن الخدمات التعليمية، كشف «منيع» عن وجود 22 مدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى مدرسة النيل والمدرسة اليابانية والمدرسة الدولية ومدرسة مافريكس الدولية الخاصة و3 مدارس ثانوي عام، ومدرستين ثانوي صناعي و3 معاهد أزهرية، كما توجد بالمدينة 3 جامعات، وهي: «جامعة دمياط - جامعة الأزهر» بينما هناك جامعة حورس الخاصة، كما تم تسليم موقع جامعة القاهرة مصر غرب المدينة بمساحة 58.66 فدان، بالإضافة إلى 3 معاهد عليا.

القطاع الصحي

أما عن القطاع الصحي، فتوجد مستشفى جامعة الأزهر بطاقة 300 سرير على مساحة 137 ألف متر مربع، ومستشفى الأمراض النفسية والعصبية جنوب الحي الرابع بمساحة 17250 مترًا مربعًا، إضافة إلى مركز طبي وسط المدينة، ووحدة صحية بمركز الحي الرابع، فضلًا عن وجود 6 مستشفيات خاصة، ونقطتيي إسعاف، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة سلم 27400 متر مربع لإنشاء مستشفى جامعة دمياط بمركز الحي الرابع وتخصيص 16284 مترًا مربعًا لإنشاء معهد أورام بمركز المدينة.

كما توجد وحدة اجتماعية و19 سوقًا تجاريًا و22 مسجد وكنيسة و سنترالين و7 وحدات خدمات إدارية وموقفين إقليميين للسيارات و6 مقرات خدمات أمنية.

أهم الخدمات الثقافية بالمدينة

وعن الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية قال «منيع» أن المدينة يوجد بها قصرالثقافة ومكتبة وحديقة للطفل ونادى المستقبل الرياضى حكومى ومركز شباب ونادي رياضي و3 ملاعب مفتوحة وأندية خاصة.

كما توجد بالمدينة حديقة عامة وهي الحديقة المركزية وتتضمن مسرح ومطعم ومساحات خضراء وملاهي كما تم توفير شاطئ خاص بطول 320 مترًا على شاطئ البحر يتم تشغيله بواسطة مجلس الامناء.أما بالنسبة للمنطقة الصناعية فيوجد بها 444 مصنعا إضافة إلى 36 مصنعا تحت الإنشاء.