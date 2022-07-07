رئيس دمياط الجديدة: المدينة الأعلى جذبا للاستثمار السكني والتجاري

قال المهندس محمد الموجي، مدير الإسكان والخدمات بمدينة دمياط الجديدة، إنه بدأ إنشاء المجتمع العمراني الجديد في دمياط الجديدة لاستيعاب العمالة الموجودة في ميناء دمياط، ثم تطور الأمر مع وجود منطقة صناعية جنوب المدينة، وبالتالي جرى استيعابهم أيضا، إضافة للمشروعات الجديدة ولا سيما تسييل الغاز والطاقة، مما زاد حجم الاستثمار في المدينة، وهو ما أدى لزيادة عدد السكان.

بناء 44 ألف وحدة سكنية بمعرفة الأهالي

وأضاف «الموجي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، اليوم الخميس، أنه جرى بناء عدد من مشروعات الإسكان على مساحة قدرها 8 آلاف فدان بمختلف أنواعها مثل الإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف وسكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدا أن دمياط الجديدة تحتوي وحدات سكنية تخدم مختلف الشرائح في المجتمع.

ولفت إلى أنه جرى إنشاء نحو 33 ألف و400 وحدة سكنية بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، كما جرى إنشاء 44 ألف و500 وحدة سكنية بمعرفة الأهالي والسكان والمستثمرين العقاريين، وخلال الأربعة سنوات الأخيرة جرى إنشاء 16 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أنه جاري تجهيز 1144 وحدة سكنية «جنة مصر» في الحي السادس بالمدينة، كما يوجد 45 عمارة سكنية «سكن مصر» في جنوب المدينة، على أن تطرح هذه الوحدات السكنية خلال الشهور المقبلة.

دمياط الجديدة أعلى المدن جاذبة للاستثمار والسكان

وأفاد بأن مدينة دمياط الجديدة معروفة بأنها من أعلى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجاذبة للاستثمار، خاصة في المجال السكني والتجاري، كما توجد منطقة صناعية ناجحة، مؤكدا أن المدينة لا تزال جاذبة للسكان، مدللا على ذلك بالارتفاع المستمر لأسعار الوحدات بها، فهناك طلب.

وأوضح أن جميع المشروعات التي يجري طرحها في الإسكان شاملة الخدمات و«اللاند سكيب»، بحيث يتم تجهيز الوحدات السكنية كاملة المرافق بما فيها المياه والصرف والغاز والكهرباء، بجانب توفير الأسواق والمدارس، «كله بيبقى موجود قبل طرح بيع الوحدات».