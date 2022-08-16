مرفق الكهرباء يطلق حملة لترشيد الاستهلاك.. احذر غسالة الأطباق والميكروويف

أطلق جهاز مرفق الكهرباء، حملة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، تحت عنوان «رشد..ووفر»، وذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك في كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المختلفة، كما تهدف الحملة إلى تقديم كل النصائح الهامة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاء ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه من خلالها على عدة تحذيرات للمواطنين، حول عدد من الأجهزة الكهربائية، التي يجب التزام الحذر عند استخدمهم لأنها الأكثر في استهلاك الكهرباء، وهي أجهزة أصبحت أساسية في عدد كبير من المنازل المصرية، منها الكاتل الكهربائي، وغسالة الأطباق.

أجهزة أكثر استهلاك للكهرباء وفي إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، نكشف من خلال هذا التقرير التالي، الاجهزة الأكثر استهلاك للكهرباء، وأيضا طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، كالتالي:

- المكوة الكهربائية.

- الفرن الكهربائي.

- الكاتل الكهربائي.

- غسالة الأطباق.

- الميكروويف.

- الثلاجة.

- التكييف.

طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية

- فصل التكييفات والمراوح، بعد مغادرة الغرف بالوحدة السكنية ومكان العمل.

- تنظيف الديب فريز أو الفريزر بشكل دوري؛ حيث إن تراكم الثلج يزيد استهلاك الكهرباء.

-استخدام كولمان للمياه الباردة، لتقليل فتح الثلاجة.

- تجنب وضع المأكولات أو الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة.

- تقليل فترات التشغيل بالنسبة للسخان الكهربائي.

- تشغيل المكيفات بدرجة لا تقل عن 25 درجة، بالمنازل والمكاتب والمحلات التجارية.

- رفع فيش الأجهزة الكهربائية، بمجرد انتهاء الحاجة إليها.

-استخدام غسالة الملابس الأتوماتيك، على مؤشر المياه الباردة؛ حيث ان المياه «الساخنة» تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء.

- وضع الأطعمة المجمدة بالفرن الكهربائي.

- الحرص على تقليل استخدم «كاتل» المياه لعمل الشاي أو القهوة؛ حيث أنه يزيد من استهلاك الكهرباء.