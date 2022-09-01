أعلنت وزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بنسبة نجاح 88.7%، ويبحث الطلاب الآن على الكليات المتاحة في جامعة السادات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

الكليات المتاحة في جامعة السادات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة بالنسبة للشعبة العلمية 37630 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 29214 طالبًا، وبلغ أعداد الطلاب الناجحين في الدور الثاني 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة، من إجمالي عدد 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، وفيما يلي سنتعرف على الكليات المتاحة في جامعة السادات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

وجاءت الكليات المتاحة في جامعة السادات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 والتي تشغل عدد كبير ممن الطلاب علي النحو التالي:

أولًا، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية «علمي - رياضة»:

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

ثانيًا، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية:

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

إعلان مراحل تنسيق الثانوية العامة

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتهت من إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة في المراحل الثلاث وتحديد الكليات والمعاهد المتاحة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في الساعات الماضية وفتح باب التنسيق لهم في الوقت الحالي.