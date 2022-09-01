ضبط «طبيب» استولى على 6 ملايين جنيه من 28 شخصا في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على «طبيب» إثر قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه بدائرة مركز المراغة، بزعم توظيفها في مجال المستلزمات الطبية.

الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور شرطة المراغة، يفيد بورود محضر أحوال من الإدارة العامة لفرع جنوب الصعيد، يفيد بتضرر 28 شخصًا، من طبيب أنف وأذن وحنجرة، لقيامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه.

صحة البلاغات المقدمة

وبالفحص تبين صحة البلاغات المقدمة من كلٍ «من ن. س» 43 سنة، يقيم بدائرة مركز المراغة، و27 شخصًا آخرين، يتضررون فيها من المدعو «ر. و. ق» 61 سنة، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، عقب قيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بالاستيلاء على هذه المبالغ دون ردها.

تبين أن المتهم عنه يقوم بممارسة نشاط احتيالي على المواطنين راغبي الثراء السريع، وقام بجمع مبالغ مالية، بلغت جملتها 6 ملايين جنيه، بزعم توظيفها لهم في مقابل أرباح شهرية متفق عليها.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بتوظيف الأموال التي حصل عليها في مجال الخدمات الطبية، من خلال مستشفى خاص به، إلا أنه امتنع عن رد الأموال إلى المتضررين.

المتهم يعترف بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ التي استولى عليها إلى المتضررين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة المنتظرة

وقال مصطفى السوهاجي المحامي، إن المتهم يواجه في تلك الحالة تهمة النصب والاحتيال، وعقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة.