 حياة كريمة: 31 مشروعا لنقاط الإسعاف في أسوان بتكلفة 75 مليون جنيه

قال الدكتور محمد صلاح، منسق مبادرة حياة كريمة في أسوان، إن المبادرة الرئاسية، قدمت العديد من المشروعات في محافظة أسوان، منها 31 مشروعا لنقاط الإسعاف داخل مراكز المحافظة المختلفة، لافتا إلى أن مشروعات الإسعاف تغطي قرى 3 مراكز بتكلفة إجمالية، وصلت إلى 75 مليون جنيه.

نقاط الإسعاف الموجودة داخل القرى

أوضح «صلاح»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن نقاط الإسعاف الموجودة داخل القرى وفرت الخدمات الصحية الطارئة لأهالي القرى، مضيفا أن الوحدات ستدعم سيارات مجهزة طبيا على أعلى مستوى، بالإضافة لغرف للمعيشة والإقامة للعاملين بالإسعاف.

فرحة أهالي أسوان بوحدات الإسعاف

وأشار محمد صلاح، إلى أن أهالي أسوان لمسوا الجوانب الإيجابية من إنشاء وحدات الإسعاف بشكل ملموس على أرض الواقع، «الأهالي فرحانين جدا بوحدات الإسعاف داخل القرى في شكل غير مسبوق بعد أن كانت محدودة في المراكز الرئيسية فقط»، لافتا إلى ان وحدات الإسعاف المنفذة هي واحدة من مشروعات حياة كريمة التي تغطي كافة القطاعات التنموية على مستوى محافظة أسوان.

قوافل طبية لمراكز وقرى أسوان

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة في أسوان، أن وحدات الإسعاف القديمة كانت تغطي مناطق محدودة بتجهيزات بسيطة، ولكن الآن تم توفير وحدات إسعاف على أعلى مستوى يوفر الإنقاذ الطبي لأهالي أسوان، مضيفا أن هناك خطة لتنفيذ القوافل الطبية على مستوى محافظة أسوان بالتعاون بين كلية الطب بجامعة أسوان ووزارة الصحة.