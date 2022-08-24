«تعليم الدقهلية» تعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بقيادة علي عبد الرؤوف، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، وإشراف حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، اليوم الأربعاء، ‏نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2022/2023، بعد أن تم النزول بالسن لرفع كثافات القاعات بناء على موافقة محافظ الدقهلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال في عمر 5 سنوات فما فوق.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية

وطالبت إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، في بيان لها، أولياء أمور الأطفال الذين تنطبق عليهم نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية ‏في المدارس، بالتوجه إلى المدرسة المقبول فيها أطفالهم ومعهم الطفل لعمل المقابلة، مؤكدة على أن نزول اسم الطفل لا يعني القبول لابد من اجتياز المقابلة واستكمال الملف وتسديد المصروفات.

موعد استكمال ملفات رياض الأطفال في الدقهلية

وحددت موعد تقديم الأوراق الثبوتية واستكمال الملفات وعمل المقابلة وتسديد المصروفات خلال 10 أيام تبدأ من غد الخميس، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/9/2022 وبعدها سيتم استبعاد الأطفال الذين لم يستكملوا إجراءات القبول طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014.

‏وأعلنت إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية،‏ في 44 مدرسة منتشرة في قرى ومدن محافظة الدقهلية، وفقا لعمر التلميذ في أول ‏أكتوبر 2022، واعتمد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية ‏للغات بنوعيها بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 في 44 مدرسة

وشملت نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية ‏44 مدرسة، وآخر سن يمكن قبولهم حسب تنسيق كل مدرسة، وهي:

مدرسة الشهيد مقدم احمد حسين للغات 8/6/2017

‏فخر الدقهلية رياض أطفال التجريبية لغات 8/3/2017

اللغات التجريبية الفرنسية رياض أطفال 4/5/2018

الفردوس المتميزة رياض أطفال التجريبية لغات ‏ 25/11/2016

‏الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات رياض أطفال 15/1/2017

رياض أطفال المنصورة المتميزة للغات 2‏ 14/12/2016

روضة عبد الفتاح السيسي للغات 30/1/2017

رياض اطفال حافظ عنان الرسمية للغات 11/7/2017

روضة اطفال منية محلة دمنة الرسمية للغات 28/6/2017

مدرسة أجا الرسمية للغات 31/12/2016

رياض اطفال قرموط البهو الرسمية للغات ‏ 2/5/2017

‏ رياض اطفال الشهيد أحمد ابراهيم موافى المتميزة للغات 6/1/2017

رياض اطفال طلخا المتميزة لغات 2‏ 17/1/2017

رياض اطفال الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات 21/1/2017

رياض اطفال ابو بكر الصديق الرسمية للغات ببطره 18/2/2017

بلقاس الرسمية المتميزة للغات 25/5/2017

منشأة بسنديلة الرسمية للغات 27/6/2017

روضة شربين الرسمية المتميزة للغات 22/6/2017

د.عبدالفتاح عطالله الرسمية لغات (رياض)‏ 15/6/2017

السنبلاوين الرسمية المتميزة للغات 21/6/2017

روضة السنبلاوين الرسمية للغات 15/6/2017

‏ اللواء عبد العاطى الرسمية للغات بالمقاطعة 9/7/2017

روضة اطفال تمى الأمديد الرسمية المتميزة للغات13/9/2017

رياض اطفال ابوداود الرسمية للغات 1/10/2017

روضه دقادوس الرسمية للغات 4/12/2016

روضه ابو المحاسن سنجاب التجربية للغات بميت محسن 28/12/2016

‏ روضة محمود العناني الرسمية للغات 19/2/2017

روضة عبد الفتاح سالم الرسمية للغات باوليلة18/1/2017

روضه محمود فرج التجريبية للغات بأتميدة 14/2/2017

دكرنس الرسمية للغات رياض اطفال ‏6/7/2017

سلام مدین ریاض أطفال 10/8/2017

كفر الباز الرسمية لغات 7/9/2017

كفر الزهايرة الرسمية لغات 30/9/2017

الحاجة ثناء مصطفى عبد الكريم الرسمية لغات 12/9/2017

الشهيد محمد محمود احمد المتولي 11/6/2017

صلاح سالم للغات 1/6/2017

‏ نبيه محمود شتا للغات ‏ 31/5/2017

المستشار أحمد الحفني للغات 22/6/2017

مجمع بني عبيد الرسمية للغات رياض أطفال 1/10/2017

رياض اطفال الحسين بن على للغات ‏ 1/10/2017

الجمالية الرسمية للغات 1/10/2017

المنزلة الرسمية للغات 29/9/2017

محمد محمد عوف الرسمية لغات ‏ 1/10/2017

المطرية الرسمية للغات 1/10/2017