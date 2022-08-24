«تعليم الدقهلية» تعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية
كتب:
صالح رمضان
01:46 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية في الدقهلية
اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بقيادة علي عبد الرؤوف، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، وإشراف حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2022/2023، بعد أن تم النزول بالسن لرفع كثافات القاعات بناء على موافقة محافظ الدقهلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال في عمر 5 سنوات فما فوق.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية
وطالبت إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، في بيان لها، أولياء أمور الأطفال الذين تنطبق عليهم نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية في المدارس، بالتوجه إلى المدرسة المقبول فيها أطفالهم ومعهم الطفل لعمل المقابلة، مؤكدة على أن نزول اسم الطفل لا يعني القبول لابد من اجتياز المقابلة واستكمال الملف وتسديد المصروفات.
موعد استكمال ملفات رياض الأطفال في الدقهلية
وحددت موعد تقديم الأوراق الثبوتية واستكمال الملفات وعمل المقابلة وتسديد المصروفات خلال 10 أيام تبدأ من غد الخميس، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/9/2022 وبعدها سيتم استبعاد الأطفال الذين لم يستكملوا إجراءات القبول طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014.
وأعلنت إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية، في 44 مدرسة منتشرة في قرى ومدن محافظة الدقهلية، وفقا لعمر التلميذ في أول أكتوبر 2022، واعتمد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بنوعيها بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 في 44 مدرسة
وشملت نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 المرحلة الثانية 44 مدرسة، وآخر سن يمكن قبولهم حسب تنسيق كل مدرسة، وهي:
مدرسة الشهيد مقدم احمد حسين للغات 8/6/2017
فخر الدقهلية رياض أطفال التجريبية لغات 8/3/2017
اللغات التجريبية الفرنسية رياض أطفال 4/5/2018
الفردوس المتميزة رياض أطفال التجريبية لغات 25/11/2016
الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات رياض أطفال 15/1/2017
رياض أطفال المنصورة المتميزة للغات 2 14/12/2016
روضة عبد الفتاح السيسي للغات 30/1/2017
رياض اطفال حافظ عنان الرسمية للغات 11/7/2017
روضة اطفال منية محلة دمنة الرسمية للغات 28/6/2017
مدرسة أجا الرسمية للغات 31/12/2016
رياض اطفال قرموط البهو الرسمية للغات 2/5/2017
رياض اطفال الشهيد أحمد ابراهيم موافى المتميزة للغات 6/1/2017
رياض اطفال طلخا المتميزة لغات 2 17/1/2017
رياض اطفال الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات 21/1/2017
رياض اطفال ابو بكر الصديق الرسمية للغات ببطره 18/2/2017
بلقاس الرسمية المتميزة للغات 25/5/2017
منشأة بسنديلة الرسمية للغات 27/6/2017
روضة شربين الرسمية المتميزة للغات 22/6/2017
د.عبدالفتاح عطالله الرسمية لغات (رياض) 15/6/2017
السنبلاوين الرسمية المتميزة للغات 21/6/2017
روضة السنبلاوين الرسمية للغات 15/6/2017
اللواء عبد العاطى الرسمية للغات بالمقاطعة 9/7/2017
روضة اطفال تمى الأمديد الرسمية المتميزة للغات13/9/2017
رياض اطفال ابوداود الرسمية للغات 1/10/2017
روضه دقادوس الرسمية للغات 4/12/2016
روضه ابو المحاسن سنجاب التجربية للغات بميت محسن 28/12/2016
روضة محمود العناني الرسمية للغات 19/2/2017
روضة عبد الفتاح سالم الرسمية للغات باوليلة18/1/2017
روضه محمود فرج التجريبية للغات بأتميدة 14/2/2017
دكرنس الرسمية للغات رياض اطفال 6/7/2017
سلام مدین ریاض أطفال 10/8/2017
كفر الباز الرسمية لغات 7/9/2017
كفر الزهايرة الرسمية لغات 30/9/2017
الحاجة ثناء مصطفى عبد الكريم الرسمية لغات 12/9/2017
الشهيد محمد محمود احمد المتولي 11/6/2017
صلاح سالم للغات 1/6/2017
نبيه محمود شتا للغات 31/5/2017
المستشار أحمد الحفني للغات 22/6/2017
مجمع بني عبيد الرسمية للغات رياض أطفال 1/10/2017
رياض اطفال الحسين بن على للغات 1/10/2017
الجمالية الرسمية للغات 1/10/2017
المنزلة الرسمية للغات 29/9/2017
محمد محمد عوف الرسمية لغات 1/10/2017
المطرية الرسمية للغات 1/10/2017